Общественный транспорт Ярославля проверили на опоздания

На маршрут №91 «Улица Труфанова-Химзавод «Луч» часто поступают жалобы. Туда и отправилась проверка. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле специалисты управления городского хозяйства и «Яргортранса» проверили, как транспорт соблюдает расписание. На маршрут №91 «Улица Труфанова-Химзавод «Луч» часто поступают жалобы. По словам ярославцев, которым после долгого ожидания на остановке приходится вызывать такси, маршрутка не доезжает до конечной, а разворачивается на остановке «Крестобогородская». Туда и отправилась проверка.

- По многочисленным жалобам жителей проверили несколько автобусов на соблюдение расписания движения. Они следуют в соответствии с утвержденной схемой движения, но есть незначительные отставания по времени прибытия на конечный пункт. Грубых нарушений мы не зафиксировали, - рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Евгений Бякин.

Но все же нарушения были записаны. За них перевозчику полагается штраф.