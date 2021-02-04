В Ярославле начался процесс по делу экс-директора департамента госжилнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде начался процесс над бывшим директором регионального департамента госжилнадзора Еленой Скоробогатовой. Она обвиняется в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размерах. Подсудимая свою вину отрицает, на оговоре настаивает и ее защитник.

- Моя подзащитная ни в чем не виновна, ни в одном из инкриминируемых эпизодов. Этому есть доказательства, - сказал адвокат.

Елена Скоробогатова возглавляла госжилнадзор с 2016 по 2019 годы. По версии следствия, она оформила на работу своего знакомого, который получал зарплату, но трудовые обязанности не выполнял. Ущерб оценили примерно в миллион рублей. Кроме того, обвинение считает, что Скоробогатова присвоила средства департамента, которые выплачивались в качестве премий сотрудникам. По этому эпизоду речь идет о 995 тысячах рублей.