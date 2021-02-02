Сотрудник автомойки в Ярославле угнал машину клиента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Фрунзенского района Ярославля обратилась в полицию с заявлением о пропаже дорогого внедорожника. Женщина рассказала, что оставила свой «Рендж Ровер» на автомойке – нужно было почистить салон. Утром пришла за машиной, а ее нет. На рабочем месте не оказалось и одного из сотрудников мойки.

Полиция начала работать. Угнанный автомобиль сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Холмогоры» в Московской области. За рулем внедорожника сидел 31-летний работник автомойки. Мужчина был пьян.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ярославец находится под стражей, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.