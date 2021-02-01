Многодетные семьи Ярославля в этом году смогут оформить в собственность арендуемые участки земли

В области 879 многодетных семей смогли оформить участок в собственность, если арендовали его в 2017-2018 году, успели построить дом или завести хозяйство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2016 году у многодетных семьей Ярославля появилась возможность получить в аренду землю для постройки жилья. Будущие жильцы могли сами подобрать участок, либо просто получить надел.

- При самостоятельном формировании участка нужно подготовить схему его расположения, а затем получить предварительное согласование в администрации муниципального образования, – рассказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов. – Земля предоставляется гражданам на 20 лет, а ежегодная арендная плата не превышает размера земельного налога.

В области 879 многодетных семей смогут оформить участок в собственность, если арендовали его в 2017-2018 году, успели построить дом или завести хозяйство.

Всего в Ярославском регионе на аренду без торгов выделили 230 земельных участков. В Ярославле – 150, в Рыбинском районе – 97, в Некрасовском – 69.