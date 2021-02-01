Ярославский врачи освоили новый метод лечения детей с ДЦП

В Ярославле впервые дозаправили подкожную помпу ребенку с ДЦП Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 февраля, в Ярославле впервые дозаправили подкожную помпу ребенку с ДЦП. Операция проводилась в областной детской клинической больнице.

Введение баклофеновой помпы - это новый вид лечения. Пациенту подкожно имплантируют маленькое устройство, из которого по катетеру к спинному мозгу поступает лекарство. Благодаря этому снимается напряжение мышц, уменьшаются спазмы, улучшается походка. Правда, спустя 3-6 месяцев помпу нужно снова дозаправлять.

– Раньше жителям региона приходилось для этого ездить в федеральные клиники. А теперь дозаправка помп будет выполняться на базе нашей областной детской больницы, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Причем процедура для пациентов бесплатная, в рамках полиса страхования. В этом году ее проведут 5 – 7 детям.

Все малыши будут находиться под наблюдением врачей, которые в случае угрозы жизни скорректируют ежедневную дозировку препарата. По прогнозам медиков, лечение позволит добиться реабилитации больных.