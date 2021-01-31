Несанкционированный митинг в Ярославле: кадры с места событий

Машины полиции стоят по пути следования митингующих Фото: Влада Красоткина

В эти минуты в Ярославле проходит несанкционированный митинг. Участники идут по центральным улицам города. Сотрудники полиции через громкоговоритель предупреждают их о незаконности данных действий и просят соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает корреспондент КП с места событий, толпа митингующих значительно меньше, чем в прошлые выходные и она рассредоточена по нескольким улицам.

Толпа идет разными улицами Фото: Влада Красоткина

Несмотря на многочисленные просьбы не приводить детей на митинг, некоторые все же не услышали разумные доводы Фото: Влада Красоткина