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Несанкционированный митинг в Ярославле: кадры с места событий

Митингующие идут по улицам города
Полина Вачнадзе
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Машины полиции стоят по пути следования митингующих

Машины полиции стоят по пути следования митингующих

Фото: Влада Красоткина

В эти минуты в Ярославле проходит несанкционированный митинг. Участники идут по центральным улицам города. Сотрудники полиции через громкоговоритель предупреждают их о незаконности данных действий и просят соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает корреспондент КП с места событий, толпа митингующих значительно меньше, чем в прошлые выходные и она рассредоточена по нескольким улицам.

Толпа идет разными улицами

Толпа идет разными улицами

Фото: Влада Красоткина

Несмотря на многочисленные просьбы не приводить детей на митинг, некоторые все же не услышали разумные доводы

Несмотря на многочисленные просьбы не приводить детей на митинг, некоторые все же не услышали разумные доводы

Фото: Влада Красоткина

Полиция оцепила площадь Труда - место сбора митингующих

Полиция оцепила площадь Труда - место сбора митингующих

Фото: Влада Красоткина