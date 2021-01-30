В Ярославле у Кировского района появился питомец

Жители знают этого зверька. Фото: "Ярославль Live"
В Ярославле часто встречаются животные, которые забрели из леса в город. Летом медведь ходил в Брагино, а теперь лиса в центре, на улице Лисицына во дворах бегает.
Жители знают этого зверька. Он давно у них живет и никогда не вредил человеку.
- Скоро домашним питомцем станет, - пишет Юрий Шуин в группе "Ярославль Live".
- Это местная, она тут давно живет, - добавляет Анна Патина.
Несмотря на то, что лиса никому не вредила, многие ярославцы боятся, что она бешенная:
- Первый признак больного животного: оно выходит в населенные пункты! Здоровый зверь живет инстинктом самосохранения и никогда не выйдет к человеку. Поэтому, если вы в лесу встретите лесу, то вероятность заболеть от нее бешенством в разы меньше, чем от лисички, которая идет к вашим рукам в городе, чтобы покушать, - говорит Ираида Савичева.