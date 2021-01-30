В Ярославле у Кировского района появился питомец

Жители знают этого зверька. Фото: "Ярославль Live"

В Ярославле часто встречаются животные, которые забрели из леса в город. Летом медведь ходил в Брагино, а теперь лиса в центре, на улице Лисицына во дворах бегает.

Жители знают этого зверька. Он давно у них живет и никогда не вредил человеку.

- Скоро домашним питомцем станет, - пишет Юрий Шуин в группе "Ярославль Live".

- Это местная, она тут давно живет, - добавляет Анна Патина.

Несмотря на то, что лиса никому не вредила, многие ярославцы боятся, что она бешенная:

- Первый признак больного животного: оно выходит в населенные пункты! Здоровый зверь живет инстинктом самосохранения и никогда не выйдет к человеку. Поэтому, если вы в лесу встретите лесу, то вероятность заболеть от нее бешенством в разы меньше, чем от лисички, которая идет к вашим рукам в городе, чтобы покушать, - говорит Ираида Савичева.