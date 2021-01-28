Ярославский областной суд оставил под арестом организатора несанкционированного митинга

Елена Лекиашвили и ее защитник попытались обжаловать необоснованно суровое, по их мнению, наказание Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 28 января, областной суд оставил без удовлетворения жалобу координатора штаба Навального в Ярославле Елены Лекиашвили. Напомним, что 25 января она была признана виновной в совершении административного правонарушения, а именно организации несанкционированного шествия. Прямо из зала суда Лекиашвили отправили под арест на 10 суток.

Это максимальное наказание, которое предусматривает данная статья. И женщина, и ее защитник посчитали, что дали его необоснованно.

На заседании Елена Лекиашвили утверждала, что не писала в социальных сетях агитации прийти на несанкционированный митинг, не знает, откуда взялись листовки, найденные у штаба,и собрание, посвященное шествию, не проводила. Сбор в штабе 20 января, по ее словам, был посвящен другому вопросу, однако "шествие, там, конечно, обсуждали". В качестве смягчающего обстоятельства, правонарушительница и ее адвокат назвали наличие несовершеннолетнего ребенка у Елены Лекиашвили - 17-летней дочери. Ее, как говорилось в речи адвоката, необходимо воспитывать, кормить, одевать и давать образование. Находясь под 10-дневным арестом мать не сможет этого сделать.

Суд, заслушав выступления обеих сторон, решение Кировского районного суда оставил без изменений. Елена Лекиашвили должна пробыть в спецприемнике назначенный ей срок.