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Общество

В Ярославле арестовали организатора несанкционированного митинга

Елене Лекиашвили дали 10 суток
Полина Вачнадзе
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Глава штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили арестована на 10 суток. Суд Кировского района признал ее виновной в организации несанкционированного шествия, которое прошло в субботу, 23 января.

- Елене Лекиашвили назначено административное наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд установил, что накануне несанкционированного шествия велась агитация. Сообщения о дате и времени митинга публиковались в социальных сетях с призывами не игнорировать это событие.