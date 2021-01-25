В Ярославле арестовали организатора несанкционированного митинга

Глава штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили арестована на 10 суток. Суд Кировского района признал ее виновной в организации несанкционированного шествия, которое прошло в субботу, 23 января.

- Елене Лекиашвили назначено административное наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд установил, что накануне несанкционированного шествия велась агитация. Сообщения о дате и времени митинга публиковались в социальных сетях с призывами не игнорировать это событие.