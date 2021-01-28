В Ярославскую область вновь придут 30-градусные морозы

Скриншот с сайта Центр "Фобос"

Период оттепелей подходит к концу, сообщают специалисты Центра «Фобос». Зима вновь захватывает просторы России, вместе с ней придут морозы и снег.

- Сейчас идет последняя волна оттепели, а затем начнет возвращаться зима. Затяжное потепление было связано с целой чередой циклонов, которые, образовываясь над Атлантикой, несли в Евразию теплые воздушные массы. Уже завтра в европейскую часть России станет поступать более холодный воздух, - рассказали в Центре.

Сегодня, 28 января, пасмурно, небольшой снег, туман, -1...+1. Завтра тоже не стоит ждать солнца, но возможен сильный снег. В последние дни января в Ярославской области от -1 градуса до -4, а потом начнет холодать.

Уже в следующую субботу, 6 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается -20 градусов. А к среде, 10 февраля, днем столбик термометра будет показывать -28, а ночью – до –35. Так что снова утепляемся и ждем лета.