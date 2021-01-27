На благоустройство дворов и парков Ярославля потратят 535 миллионов рублей

Сэкономленные средства позволят включить в план новые объекты и благоустроить еще больше дворов и парков. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская область на торгах по благоустройству при поддержке проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» сэкономила 42,8 миллиона рублей. Уже 136 из 147 объектов прикреплены к строительным фирмам. По оставшимся пока ведутся закупки.

– Экономия позволит включить в план новые объекты и благоустроить еще больше дворов и парков или увеличить объемы работ, – пояснила и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Деньги распределят по городам, которые отправят заявки на ремонт. Бюджет проекта в этом году – 535 миллионов рублей. Из них 453 миллиона выделит федеральный бюджет, остальное – областной и муниципальные.

Также по нацпроекту 280 миллионов получат победители Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Это Углич, Переславль-Залесский, Тутаев и Пошехонье.