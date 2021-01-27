В Ярославле будут судить водителя, устроившего смертельную аварию

ДТП произошло 1 ноября 2019 года на дороге Карачиха – Ширинье Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше года длилось расследование этого уголовного дела. Обвиняемый – водитель УАЗа, ему вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 1 ноября 2019 года на дороге Карачиха – Ширинье в Ярославском районе. По версии следствия, мужчина, управляя УАЗиком, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там и произошло столкновение с «Мерседесом».

- Водитель иномарки, мужчина 1983 года рождения, от полученных травм скончался на месте аварии. Следствием проведены необходимые экспертизы, собраны свидетельские показания, доказывающие вину водителя УАЗ, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд.