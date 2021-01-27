Председателя Ярославской областной Думы выберут в середине февраля Фото: Ярославская областная дума

Сегодня, 27 января, пройдет совет Ярославской областной Думы. Депутаты должны определить дату внеочередного заседания, на котором с Алексея Константинова снимут полномочия председателя заксобрания. Напомним, что Алексей Константинов 30 декабря прошлого года погиб в автомобильной аварии.

Кроме того, совет думы должен назвать срок, до которого фракции могут выдвинуть своего кандидата на пост руководителя Думы.

- Приблизительно в середине февраля пройдет очередное заседание Думы, на котором и выберут спикера, - пояснили в пресс-службе ведомства.

После смерти Алексея Константинова обязанности председателя исполняет Николай Александрычев. Его имя фигурирует в числе основных кандидатов на должность руководителя регионального заксобрания. В числе претендентов и Михаил Боровицкий, который руководил Думой с 2013 по 2018 годы. Вполне вероятно, что именно он вновь займет этот пост.