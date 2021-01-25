В Ярославской области люди ходят по дырявому мосту

В Рыбинске, по обе стороны моста, который находится около Кустовского парка, появились большие дыры. Фото: Подслушано в Рыбинске

В Рыбинске, по обе стороны моста, который находится около Кустовского парка, появились большие дыры. Куда пропали участки забора - никто не знает. По мосту ездят машины и ходят пешеходы, поэтому местные жители опасаются за свои жизни.

- Информацию передали в Управление городского хозяйства, пока будут приняты временные меры до восстановления - сказали в администрации Рыбинска.