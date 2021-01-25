Над Ярославлем пролетит космическая станция

Жители смогут увидеть в звёздном небе пролетающую космическую станцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой у ярославцев появится возможность стать с космосом немного ближе. До 4 февраля жители смогут увидеть в звёздном небе пролетающую космическую станцию. Если ваши окна выходят на юг, то даже необязательно входить из дома, чтоб рассмотреть МКС.

- МКС видно невооруженным глазом в виде яркой звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба, достигающей наивысшей точки на южной стороне и уходящей в конце на восточную. По мере своего движения станция меняет блеск, в пике зачастую сильно превосходя Юпитер и в некоторые из пролётов лишь немного «не дотягивая» до Венеры.

Подходить к окну и искать в небе ту самую "яркую звезду" можно: 25 января 18:27 – 18:31, 20:03 – 20:04; 26 января: 17:40 – 17:45, 19:16 – 19:18; 27 января: 18:28 –1 8:33, 20:05 – 20:06; 28 января: 17:41 – 17:47, 19:17 – 19:20; 29 января: 18:30 – 18:35, 20:07 – 20:08; 30 января: 17:43 – 17:49, 19:19 – 19:22; 31 января: 18:32 – 18:37, 20:10 – 20:11; 1 февраля: 17:45 – 17:50, 19:22 – 19:25; 2 февраля: 18:34 – 18:39; 3 февраля: 17:46 – 17:52; 4 февраля: 18:37 – 18:39; 5 февраля: 17:49 – 17:52.