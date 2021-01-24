Ярославский "Локомотив" со четом 5:1 разбил сочинских хоккеистов. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Ярославский "Локомотив" со счетом 5:1 обыграл хоккеистов "Сочи" на их льду. Хозяева открыли счет в первом периоде и на этом "успокоились". Все в том же первом периоде "железнодорожники" забили две ответные шайбы.

Второй период ярославцы удерживали свое преимущество, счет не менялся. Третий период прошел мощно и закончился уверенной победой "Локомотива".

Следующая игра - на своем льду. 27 января в "Арене-2000" пройдет встреча с "Кунь-Лунем". Билеты уже поступили в продажу.