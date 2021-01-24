В Ярославской области в огне погибла женщина

В огне погибла женщина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар в доме на улице Орджоникидзе поселка Волга Некоузского района произошел рано утром 23 января. Загорелась квартира первом этаже пятиэтажки.

- Сообщение о возгорании в многоэтажном доме поступило в 4.17. На месте работали три машины и 10 человек личного состава. Ликвидирован пожар в 5 утра, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Во время ЧП погибла 73-летняя женщина, квартира площадью в 40 квадратных метров выгорела. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.