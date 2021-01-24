Агрессивный ярославец забаррикадировался в квартире с сестрой и ее ребенком

Дверь взламывать не пришлось, мужчина сам открыл дверь Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП в доме на Московском проспекте в Ярославле произошло вчера, 23 января. В полицию сообщили о семейном конфликте, но на деле все оказалось серьезнее.

- Мужчина, проживающий в квартире, закрыл входную дверь, высказывал угрозы. В квартире находились его сестра и ее ребенок, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

С 21-летним молодым человеком провели переговоры и только тогда он открыл дверь. Полицейские при помощи силовой поддержки сотрудников Росгвардии задержали буяна. Он вел себя неадекватно. На место вызвали бригаду специализированной медицинской помощи, ярославца передали в руки медиков.