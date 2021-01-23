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Происшествия

Страховой агент из Тутаева оформил на клиентку три кредита без ее ведома

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Полина Вачнадзе
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Страховой агент из Тутаева оформил на клиентку три кредита

Страховой агент из Тутаева оформил на клиентку три кредита

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тутаева обратилась 37-летняя местная жительница. Оказалось, что на нее оформлено три микрокредита на общую сумму в 23 тысячи рублей. Но об этих займах женщина даже не подозревала: в банк не обращалась, денег не видела.

О том, что она должна микрофинансовой организации, жительница Тутаева узнала из «писем счастья», в которых ее настоятельно просили вернуть долги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе следствия установили подозреваемого – 32-летнего тутаевца.

- Мужчина ранее работал страховым агентом и располагал сведениями о клиентке, которыми и решил воспользоваться. На чужое имя он оформил кредиты, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал