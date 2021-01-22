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В Ярославской области вакцины от COVID-19 сделали более двух тысяч человек

Развернуто 38 пунктов вакцинации
Полина Вачнадзе
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Развернуто 38 пунктов вакцинации

Развернуто 38 пунктов вакцинации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославцы начали прививаться от коронавируса. Первый этап прошел уже 2081 человек, второй – 383 жителя области.

Сейчас в регионе работает 38 пунктов вакцинации, всего задействовано 46 точек в 28 медицинских организациях.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Сотрудники учреждений и различных организаций могут вакцинироваться коллективно в медицинских организациях, рядом с которыми они работают. В этом случае списки желающих в поликлинику должен отправить работодатель.

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