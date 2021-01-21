В Ярославском районе столкнулись «Тойота», «Шевроле» и «Газель»: два человека в больнице

Авария на трассе в Ярославском районе произошла вечером 20 января Фото: УМВД по Ярославской области

Авария на трассе в Ярославском районе произошла вечером 20 января. Как рассказывают в пресс-службе регионального УМВД, сначала столкнулись легковые машины, после чего «Шевроле» влетел в «Газель».

Один легковой автомобиль разбит полностью, судя по всему, от удара он перевернулся и не один раз. У «Газели» раскурочена вся передняя часть. Пострадавших двое, оба из «Шевроле»: водитель и пассажир доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.