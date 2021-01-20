В Рыбинске началась вакцинация от COVID-19: куда обращаться?

В город доставили около 300 доз вакцины «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске началась вакцинация от коронавируса. Как сообщает департамент здравоохранения Ярославской области, в город уже доставлено более 300 доз вакцины «Спутник V».

На прививку нужно обязательно записываться в поликлинике по месту проживания или на портале «Госуслуги». О противопоказаниях и рекомендациях врачей читайте здесь.

В Рыбинске привиться от коронавируса можно в следующих медучреждениях:

- поликлинике №1 (ул.50 лет ВЛКСМ, 54),

- поликлинике №2 (ул.Кулибина, 18),

- поликлинике №3 (ул.Свободы, 4а),

- поликлинике №4 (ул. З.Космодемьянской, 1а),

- поликлинике городской больницы №2 им.Пирогова (ул.Максима Горького, 58).