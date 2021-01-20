На дорогах Ярославской области установили фото- и видеокамеры: как узнать их месторасположение

Сейчас в регионе работает 128 комплексов фотовидеофиксации Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области изменили места расположения фото- и видеокамер на дорогах. Теперь съемка ведется на потенциально опасных участках и точках концентрации ДТП. Определили их в ГИБДД.

Сейчас в регионе работает 128 комплексов фотовидеофиксации, из них 12 – федеральные. Узнать, где именно находятся камеры, можно на Геопортале Ярославской области – gis76.ru. На интерактивной карте показаны места их размещения. Кроме того, на ресурсе можно найти маршруты движения мобильных комплексов, которые фиксируют нарушения при парковке и стоянке.