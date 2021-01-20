Ярославский губернатор подарил хоккеистам новую экипировку

Дети получили комплект профессиональной хоккейной экипировки Фото: МОУ Борковская СОШ

Хоккейный корт в посёлке Борок Ярославской области пользуется большой популярностью у местных жителей.

Для маленьких хоккеистов, которые ещё учатся в школе, глава региона Дмитрий Миронов подготовил подарок. Дети получили комплект профессиональной хоккейной экипировки.

- Мы выражаем большую благодарность Дмитрию Юрьевичу Миронову и желаем ребятам хоккейного клуба «Буревестник» хорошего льда, успешных тренировок и побед! , - написали в группе ВКонтакте МОУ Борковская СОШ.