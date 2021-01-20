В Ярославле пожар убил 71-летнего мужчину

На улице станция Филино загорелся частный дом Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, в ночь с 19 на 20 января, в Ярославле, на улице станция Филино загорелся частный дом. В огне погиб 71-летний мужчина.

- По факту произошедшего следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля организована доследственная проверка, - как сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На данный момент сотрудники полиции осмотрели место возгорания и опросили свидетелей. Тело мужчины направили на экспертизу для установки точной причины смерти.