Ростовский районный суд удовлетворил иск администрации и главы Борисоглебского района. Истцы не согласились с оценкой, которую их работе в 2019 году дало Собрание представителей Борисоглебского района.Собрание депутатов прошло 23 июля прошлого года, и результатом его стал «неуд» в адрес местных властей. В качестве проблемных моментов были названы отсутствие школы в Вощажниково, неудовлетворительное состояние дорог и инцидент с мостом, который рухнул весной прошлого года. Причиной обрушения конструкции специалисты назвали штормовой ветер.По иску в суд прошли четыре заседания, 18 января было принято решение – «неуд» отменить.