Авария произошла в Ярославском районе 16 января на 27-м километре дороги Р132. Водитель \\"Шкоды\\" не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в грузовик. От удара легковушку выбросило в кювет.28-летний мужчина выбрался из \\"Шкоды\\". Если бы он остался на месте, то был бы жив. Но мужчина выбежал на проезжую часть и угодил под колеса \\"DAF\\".- Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По данной аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.