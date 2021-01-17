ДТП с участием трех автомобилей в Переславском районе произошло вчера, 16 января. Столкнулись \\"Лексус\\", \\"БМВ\\" и \\"Шкода\\". В \\"Шкоде\\" ехали трое взрослых и 4-летняя девочка и именно на эту машину пришелся основной удар.- 53-летняя пассажирка \\"Шкоды\\" скончалась на месте ДТП. Водитель иномарки, 56-летний мужчина, а также пассажиры машины - женщина 32 лет и девочка 4 лет - госпитализированы с травмами в больницу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.По предварительной информации, \\"Лексус\\" выехал на полосу встречного движения, задев при этом \\"БМВ\\". По встречке в это время ехала \\"Шкода\\", произошло лобовое столкновение.