Шоу-макет \\"Золотое кольцо\\", который находится в Ярославле, вошел в список музеев России, которые стоит посетить с ребенком.Экспозиция - это целый мир, который живет своей жизнью. Едут на вызов пожарные, на качелях качаются дети, ездят машины, лесорубы валят деревья. Где-то спрятались сказочные персонажи, которых так интересно разыскивать. День сменяется ночью, в окнах домов загорается свет. Не только детям, но и взрослым интересно наблюдать за происходящим.- Есть музеи, походы в которые станут для ребенка настоящим приключением, запомнятся на долгие годы, - сказал и.о.директора департамента туризма Владимир Лысенко. - Именно таким является музей-макет главных достопримечательностей Золотого кольца России. Здесь собраны в миниатюре все самые узнаваемые виды городов этого маршрута.Кроме ярославского шоу-макета, в список музеев вошли Гатчинский дворец, Санкт-Петербургский музей железных дорог России, Российский национальный музей музыки в Москве, Куликово поле в Тульской области, Музей Мирового океана в Калининграде, Дом Деда Мороза в Великом Устюге, Терем Снегурочки в Костроме и другие музеи.