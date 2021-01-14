Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Молодой человек не просто заехал на Советскую площадь, которая на время новогодних праздников была закрыта для машин, но и устроил дрифт под окнами правительства. Очевидцы выложили видео в соцсети.- В ночное время водитель легкового автомобиля демонстративно грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции установлена личность водителя – это студент одного из вузов Ярославля, стаж вождения у него всего несколько месяцев, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.Не успел молодой человек получить права, как уже может остаться без них. В отношении нарушителя возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Одна из санкций предусматривает лишение права управлять авто на срок от 4 до 6 месяцев.Кроме того, сотрудники ГИБДД установили личности еще двух молодых людей, которые совершили подобные правонарушения в центре Ярославля.