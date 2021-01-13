Шум и снег из-под колес: неизвестный на данный момент эффектно прокатился по Советской площади прямо под окнами правительства Ярославской области. Правда, наблюдать его мини-шоу довелось немногим. Лихач гонял поздно вечером, когда на площади практически не было народа.Выходку водителя оценили не все ярославцы.- Дикая выходка автохама. Площадь все же общественное место для прогулок людей. Надеюсь, этому умнику разъяснят, что его действия рано или поздно приведут к печальным последствиям. Я не против соревнований по дрифту, но они должны проходить на специальных площадках, а не в историческом центре города, - пишет Ярослав Сироткин.