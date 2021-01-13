Из-за морозов, которые нагрянули в Ярославскую область, тяжело приходится не только пешеходам, но и водителям. А если машина сломалась, тут и до беды недалеко.12 января на одной из дорог сотрудники ГИБДД заметили на обочине грузовик с обмерзшей кабиной. В машине находился водитель. Мужчина пояснил, что автомобиль сломался несколько часов назад, а мобильный телефон разрядился. Водитель явно замерзал, но почему он не обратился за помощью к другим автомобилистам, не понятно. Возможно, что это была не очень оживленная трасса.- Сотрудники ДПС посадили мужчину в патрульный автомобиль, а когда водитель согрелся и зарядил сотовый, отвезли его в ближайшее кафе. Там он дождался помощи, - рассказали в пресс-службе УМВ по Ярославской области.А 11 января полицейские ДПС помогли женщине. Из-за сугробов водитель никак не могла выехать с парковки.Читайте также: Опытный врач рассказал ярославцам, как избежать обморожения