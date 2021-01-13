Сотрудники ярославской полиции установили личности участников драки, которая произошла на улице Свободы в новогодние праздники.Напомним, в социальных сетях появилось видео, где видно, как девушка жестоко бьет другую девушку. За этим наблюдает толпа подростков, некоторые снимают все на видео. И только когда пострадавшая получает по лицу сильный удар ногой, злоумышленницу пытаются остановить. При этом агрессивная ярославна ударила и другую девушку, которая заступилась за подростка, лежащего в снегу.Видео \\"провисело\\" в соцсетях недолго - его уже удалили.- Участники конфликта установлены. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.