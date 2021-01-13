В социальной сети опубликовано видео, на котором видно, как девушка-подросток избивает другу девушку, свою сверстницу. После очередного удара школьница падает на снег, после очередного пинка – в этот раз ногой по голове – школьники, которые до этого наблюдали за происходящим и снимали видео, просят злоумышленницу остановиться.- Она маленькая девочка! Ее за что? – заступается за жертву одна из девушек и тогда внимание агрессивного подростка переключается уже на нее.Драка прекратилась только тогда, когда в нее вмешались взрослые и растащили девушек в стороны друг от друга.В полиции уже заинтересовались этим видео. Сейчас следователи проводят проверку, пояснили в УМВД по Ярославской области.