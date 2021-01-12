ООО «ЯрАвтоДор», с которым у Агентства по муниципальному заказу ЖКХ заключен договор, с 1 января приступило к ямочному ремонту дорог Ярославля.Правда, из-за сильных морозов работы пришлось свернуть: они возможны при температуре воздуха не ниже -10 градусов. В этом случае литая асфальтобетонная смесь должна иметь температуру не менее 240 градусов. Укладка асфальта может происходить только в сухую погоду и на чистую поверхность.- Работы пройдут на наиболее проблемных участках с интенсивных трафиком. Еженедельно составляется план, по поступающим от ГИБДД замечаниям вносятся корректировки, - пояснили в Агентстве.