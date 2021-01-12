Частный дом в деревне Исаково Ярославского района загорелся 31 декабря. После того, как пламя было потушено, под завалами дома спасатели нашли обгоревшие останки двух человек.- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент установлена личность погибших – это 51-летнйи мужчина и 50-летняя женщина, которые проживали в этом доме, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются причины возгорания.