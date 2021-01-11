В Ярославле стартовала ежегодная акция «Подари елку зоопарку». Живые ели, отслужившие свое в новогодние праздники, будут очень кстати животным. С 11 января, то есть, с сегодняшнего дня деревья можно привозить в зоопарк по адресу: улица Шевелюха, 137. Оставить елки можно на парковке, которая находится слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности.Новогодние деревца очень нужны животным. В хвойных породах содержится много витамина С, поэтому их используют в качестве добавки к рациону питания некоторых зверей. Кроме того, из веток делают живые изгороди и теплые подстилки в вольерах.Принимаются все живые ели, за исключением голубых. На деревьях не должно быть новогодних украшений и мишуры. Привезти можно и ветки, опилки, стружку как хвойных, так и лиственных порд – за исключением включений ДВП, ДСП и других искусственных добавок от мебельных производств.