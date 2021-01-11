В полицию Дзержинского района обратилась администратор местного магазина: продавца обманул мошенник, в итоге торговая точка лишилась выручки.Неизвестный позвонил на телефон магазина, представился директором и дал продавцу указание перевести ему через банкомат деньги. Что и было сделано. В итоге 30 тысяч 900 рублей ушли в неизвестном направлении.Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, сейчас по данному факту проводится проверка. Полиция предупреждает, что всегда нужно быть бдительным и не доверять подобным звонкам. Любую информацию, поступившую по телефону или через Интернет необходимо проверять.- Никогда не выполняйте никаких действий, связанных с денежными средствами, «под диктовку», - предупреждают полицейские. – Преступники постоянно совершенствуют схемы завладения чужими денежными средствами.