Снегоуборочная техника Ярославля проиграла битву со снегом. Жительница города сняла, как две машины пытались расчистить въезд во двор, но не смогли. В итоге грузовики развернулись (заметим, не без труда) и уехали, оставив жителям домов этого злосчастного двора самим разбираться со снежными завалами.- Вот так чУдно убирают снег во дворах! Снегоуборочная техника не смогла проехать, забуксовала в снежной каше. В итоге развернулась и уехала совсем... А нам как ездить? А если пожар или скорую помощь вызвать? - пишет в ярославском паблике Елена.В комментариях ярославцы заметили, что есть в этом и вина местных жителей: убери они свои машины на стоянку во время расчистки снега, техника спокойно увезла бы снег.- Машины с проезжей части надо убирать и было бы вам счастье. А теперь сами лопатами работайте, - пишет Юрий.- Не в наставленных машинах дело, там достаточно места для проезда. С обратной стороны двухполосная дорога и та же картина... не поехали. Там каша и колея. Не только вокруг нашего домка такой бардак. Весь район такой, да что там район - весь город в таком состоянии, - отвечает автор поста.- Еще можно объявление повесить с просьбой убрать машины для уборки снега. Но зачем? Все стихийно, без плана, - рационально замечают в комментариях.Мнения по вопросу \\"кто виноват\\" вновь разделились. Есть, конечно, и те, кто знает, что теперь надо делать:- Давно пора всем во дворах взять лопаты и выходить в качестве общественно-полезного труда и объединения народа помахать лопаточками.И ярославцы не против это сделать. Но при условии, что из квитанции за жилищно-коммунальные услуги уберут графу, связанную с уборкой территории.