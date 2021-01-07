Новогодняя елка из лыж, установленная в городском сквере Рыбинска, имеет огромные шансы стать самой необычной в России. Она участвует в голосовании, которое проходит на сайте \\"Российской газеты\\" - корреспонденты издания отобрали 10 креативных новогодних красавиц и предложили читателям выбрать из них самую интересную.Рыбинская \\"лыжная\\" елка лидирует с огромным отрывом. На данный момент за нее проголосовали 8310 человек или 94% респондентов. Отрыв от второго места - астраханской ели, прикрепленной на потолке - колоссальный. За южную красавицу свои голоса отдали 292 респондента или 3% проголосовавших. На третьем месте - елка из Тюмени, сделанная из стеклянных банок, в которых лежат новогодние шары. Эта идея понравилась 91 человеку.В топе-10 ели из Тулы, Вологды, Новороссийска, Кемерово, Рязани, Сочи и Уфы. Есть среди них брутальная, созданная из противогазов, есть нежная - из бутонов роз. На рыбинскую красавицу пошло 150 пар старых лыж и гирлянды. Но рыбинцы предлагают в следующий раз сделать гирлянду из коньков, авторы пообещали подумать над этим.