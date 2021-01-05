Инцидент произошел в Любиме. Местный житель, который, по словам очевидцев, был пьян, взобрался на главную елку города и попытался сорвать с нее звезду. Кому мужчина хотел ее преподнести, доподлинно неизвестно.Видео, на котором запечатлен «подвиг», появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина, в попытке сорвать новогоднее украшение, срывается и вместе с отломленной верхушкой дерева летит вниз. «Герой» не пострадал.Произошедшее горячо обсуждается. Некоторые назвали случившееся актом вандализма:- В начале нового года очень не хочется о неприятном, но вот так теперь выглядит наша главная городская красавица елка. С радостью и любовью ее устанавливали сотрудники нескольких организаций, принимали участие в украшении наши с вами детки. Поломанные ветки, сорванные игрушки и электрогирлянда. Плевок в душу и неуважение к жителям, своим же друзьям, соседям и родственникам, от .... невозможно подобрать достойного эпитета сотворившим этот «поступок», - написали в группе «Подслушано в Любиме».Сообщается, что камера, установленная на площади, зафиксировала случившееся. Личность мужчины уже установлена. Жители города надеются, что человек, испортивший новогоднюю красавицу, понесет заслуженное наказание.