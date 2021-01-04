В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию с огромной очередью в больнице имени Семашко. Напомним, сегодня, 4 января, многие пациенты ждали приема врача по несколько часов.- В поликлинике больницы имени Семашко сегодня действительно наплыв пациентов. Основная масса пришла на первичный прием к 10 часам. До этого в поликлинике работало три дежурных врача, с 12 на работу вызвали еще двоих. В настоящее время прием ведут пять специалистов, - пишет портал «Ярновости» со ссылкой на департамент здравоохранения.В ведомстве отметили: несмотря на то, что поликлиника работает до 16 часов, прием будет идти до последнего пациента.