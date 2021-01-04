Руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков предложил ярославцам вместе привести в порядок Волжскую набережную, которая утопает в снежной каше. По словам общественника, в течение трех дней он ждал, пока городские службы возьмутся за работу, однако этого не произошло.- Туристы, которых так активно зазывают в Ярославль, всенепременно в эти чудесные новогодние выходные обязательно протопают по набережной, как минимум по верхнему ее ярусу. Что же их там ждет? А ждет их там 100-метровый сюрприз из труднопроходимой снежной каши у Арсенальной башни и аккурат под окнами домика, где (если верить Льву Николаевичу) увядал князь Андрей Болконский. Ужасные пирамиды с обеих сторон моста Волжских ворот, непонятно для чего установленные, конечно же, препятствуют проезду уборочной спецтехники. Но туда и наши доморощенные дворники с мастерами и бригадирами с фотиками не захаживают с прошлого года, - написал на своей странице в социальной сети Игорь Ямщиков.Он призвал жителей города завтра, 5 января, утром выйти на субботник и очистить участок набережной от снега:- Утречком с 8 до 10 собраться с лопатами и прочими широкими снегоуборочными скребками у Арсенальной башни и патриотично расчистить проход для туристов и местного праздно гуляющего населения. Все нам не осилить, скорее всего, но широкую проходимую тропу сделаем.Однако субботник, как оказалось, может и не потребоваться. Неизвестно, связано это с публикацией Игоря Ямщикова или нет, на набережной появились сотрудники коммунальных служб и принялись расчищать ее от снега.- Судя по присланным фотографиям, заниматься завтра придется работой, а патриотизм будем демонстрировать в другой раз, - написал ярославский общественник Темур Абдуллаев.