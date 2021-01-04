Огромная очередь образовалась сегодня, 4 января, в больнице имени Семашко. Один из пациентов снял заполненные коридоры медучреждения и выложил видео в социальной сети.- Плановый прием у терапевта. Все с больничными листами, всем назначено на 4 января. Оптимизация, - так подписал автор свой ролик.Крайний в очереди оказался 68-м по счету. Многие ярославцы ждут приема больше четырех часов.- Моя мама сидит там с 9:30 и, будет вам известно, до сих пор сидит! (комментарий был опубликован около 14 часов - прим. ред.) И еще далеко не скоро заходить! Врач, которая принимает, бедная молодая девочка, шпарит, как робот, ее искренне жалко! А люди сидят там уже 5-ый час, и конца не видно, - написала Анастасия С.Подписчики паблика отметили, что подобная ситуация и в других больницах.- В Тутаеве точно так же. Только каждого еще принимают по полчаса. Пришла с температурой, сказали: ждите. Просидела полтора часа и уползла домой без шанса быть принятой врачом, - оставила комментарий Анна М.Некоторые просят войти в положение врачей, которым сейчас, в условиях пандемии, и так приходится нелегко.- Ребята и девчата, наберитесь терпения, врачам тоже нужно отдыхать. Сама сегодня ездила в поликлинику и ждала более двух часов в очереди. Не только нам тяжело, но и медперсоналу, им вообще досталось в пандемию. Давайте будем терпимы и благоразумны по отношению друг к другу, - призывает ярославцев Леся Р.