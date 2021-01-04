Вчера, 3 января, ярославские спасатели проверили состояние льда на реке Которосль в Кировском районе.- Данный водный объект является потенциально опасным, как и многие другие места на Которосли. Все они обозначены запрещающими знаками. К сожалению, несмотря на это, рыбаки продолжают выходить на лед, подвергая свою жизнь опасности, - рассказал директор Центра гражданской защиты Роман Сорокин.С любителями зимней рыбалки провели профилактические беседы, призвали быть благоразумными и не забывать о мерах предосторожности. При возникновении ЧП, если такое все-таки случилось, обратиться за помощью необходимо по телефонам: 112 или 30-55-55 (поисково-спасательная служба МКУ «Центр гражданской защиты»)Напомним, постановлением мэрии определены 11 потенциально опасных водных объектов. С их перечнем можно ознакомиться здесь.