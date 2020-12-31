После заморозков в Ярославскую область пришло потепление. По словам синоптиков, в новогоднюю ночь в регионе температура воздуха будет около ноля, ожидается снег с дождем.- Новогодняя ночь выдастся аномально теплой. Температура ожидается около ноля, что на более чем 10 градусов выше нормы. Ночью станет усиливаться снег, в отдельных районах из-за оттепели он может перейти в ледяные дожди, - предупреждает Центр \\"Фобос\\".Тепло сохранится до 3 января, а потом начнет холодать. По данным Гидрометцентра России, 4 января будет минус четыре, пятого числа - минус пять, а шестого - минус шесть.