24-летнего жителя Углича признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.Инцидент произошел в декабре прошлого года. Молодой человек, находясь за рулем в нетрезвом виде, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться от них. Полицейские начали преследование и заставили водителя остановиться. Однако из автомобиля тот выходить отказался. Вместо этого сдал назад и сбил правоохранителя.- В ходе преступных действий обвиняемого сотруднику ГИБДД были причинены телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.Суд приговорил водителя к реальному сроку. Ближайшие два года молодой человек проведет в колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.