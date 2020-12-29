В «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» прошли обыски, сообщил портал «76.ru» со ссылкой на свой источник в департаменте городского хозяйства мэрии.По имеющейся информации, из кабинета руководителя агентства изъяли оргтехнику и документацию. В мэрии пояснили, что имели место проверочные мероприятия, связанные с капитальным ремонтом Добрынинского путепровода.Напомним, что мост, на ремонт которого был потрачен почти 1 миллиард рублей, необходимо доделывать. Эксперты обнаружили дефекты в плитах пролетного строения. При таких дефектах мост эксплуатироваться не может.