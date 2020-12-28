Рыбу, которая могла стать причиной заражения опасными болезнями, продавали в селе Львы Ростовского района. Контрольную закупку провели сотрудники полиции.Свежемороженых судаков и щук продавала местная жительница. Но никаких сопроводительных документов на рыбу у женщины не было, что является нарушением Закона РФ «О ветеринарии» и ветеринарных правил.- Эти документы выдаются после проведения ветеринарной экспертизы, которая устанавливает, пригодна и безопасна ли рыба для употребления в пищу, - пояснили в управлении Россельхознадзора.Судачки щучки, которыми торговала жительница Львов, могли стать причиной заражения людей гельминтами и спровоцировать ряд заболеваний. По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело. Продавцу грозит штраф.