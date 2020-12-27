На смену морозам в Ярославскую область очень скоро придет потепление. Сегодня, в воскресенье, -17 градусов, однако, уже завтра столбики термометров начнут подниматься и, по прогнозам синоптиков, к Новому году не исключена оттепель.В четверг, 31 декабря, днем ожидается около 1 градуса тепла, ночью - около минус 3-4. 1 января чуть подморозит: днем минус один, ночью - до минус 5. Будет идти снег, возможно, что и с дождем. Так что коммунальным службам расслабляться рано.- Шторм \\"Белла\\" с Британских островов постепенно дотягивается и до центральных областей России. Там пройдет снег и усилится ветер, а морозы начнут отступать. В последующие дни путь этого циклона лежит на север Скандинавии, а нам достанется его теплая периферия, с пасмурной, сырой и оттепельной погодой – так называемой еврозимой – на Новый год, - рассказала специалисты Центра Фобос.